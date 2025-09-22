Краснодарский край вошел в тройку лидеров по преступлениям рецидивистов

Краснодарский край занял третье место среди регионов России по количеству преступлений, совершенных рецидивистами в 2024 году. На Кубани зарегистрировали 16,6 тыс. таких правонарушений, пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами рейтинга стали Челябинская и Свердловская области с показателями 19,5 тыс. и 18,9 тыс. преступлений соответственно. Всего в России в 2024 году зафиксировали более 513 тыс. правонарушений, совершенных лицами, ранее нарушившими закон.

По федеральным округам больше всего повторных преступлений зарегистрировали в Приволжском — свыше 105 тыс. В Центральном округе этот показатель составил более 94 тыс., в Сибирском — превысил 82 тыс. правонарушений.

Алина Зорина