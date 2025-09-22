В суд поступило дело против блогера-иноагента Юрия Дудя

В Таганский районный суд Москвы поступило уголовное дело против блогера Юрия Дудя (признан иноагентом в России). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе инстанции.

Согласно материалам дела, фигурант систематически уклонялся от исполнения обязанностей иностранного агента. В частности, он публиковал в соцсетях материалы без плашки иноагента. За это его дважды в течение года привлекли к административной ответственности.

В мае блогер совершил очередное нарушение, а в июле против господина Дудя (иноагент) возбудили уголовное дело. В том же месяце Басманный райсуд Москвы заочно арестовал фигуранта, он находится в международном розыске.

25 июля ТАСС сообщило, что против Юрия Дудя (иноагент) могут возбудить уголовное дело о госизмене. Правоохранители подозревают его в сборе информации в области военной и военно-технической деятельности. По статье о неисполнении обязанностей иноагента блогеру грозит до 5 лет лишения свободы, за госизмену — вплоть до пожизненного.

Никита Черненко