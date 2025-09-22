Российские силы ПВО за сутки сбили 339 беспилотников

Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что за сутки над территорией страны были сбиты 339 беспилотников, семь управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS.

Как уточняло ведомство, в ночь на 22 сентября силы ПВО уничтожили 114 БПЛА в небе над десятью регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. В период с 8:00 до 12:00 были сбиты еще 28 беспилотников.

Вечером 21 сентября беспилотники нанесли удар по санаторию «Форос» в Крыму. Как сообщал глава республики Сергей Аксенов, погибли три человека, ранены 16. В числе пострадавших есть два гражданина Белоруссии. По данным Минобороны, беспилотники были оснащены фугасными боезарядами. В Белгороде БПЛА взорвался у здания городской администрации, госпитализированы два человека.