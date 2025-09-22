Силы ПВО за ночь сбили 114 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще 25 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 19 — над Белгородской областью, 13 — над Астраханской областью, 10 — над Крымом, семь — над Брянской областью, пять — над акваторией Азовского моря. По три дрона уничтожили над Ярославской и Волгоградской областями, два — над акваторией Черного моря, по одному — над Курской и Воронежской областями.

В Ростовской области отразили атаку БПЛА в Таганроге и трех районах региона. В хуторе Красная звезда загорелась сухая трава, возгорание потушили, никто не пострадал. В Брянской и Воронежской обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.