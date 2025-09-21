Минобороны: два человека погибли, 15 пострадали в результате атаки БПЛА на Крым

ВСУ атаковали курортную зону Крыма с помощью БПЛА с фугасными боезарядами, сообщили в Минобороны РФ. Погибли два человека, уточнили в ведомстве. Ранее об атаке сообщал глава республики Сергей Аксенов.

Атака произошла около 19:30 мск 21 сентября. Помимо погибших, пострадали также 15 человек, они получили ранения разной степени тяжести.

По информации оборонного ведомства, с 16:00 до 20:00 мск 21 сентября силы ПВО уничтожили 22 БПЛА над регионами России, 16 из которых были сбиты над акваторией Черного моря, а также еще три — над Крымом.