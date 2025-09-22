В Белгороде два человека пострадали при взрыве БПЛА у здания администрации

Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации в Белгороде. Два человека ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Женщина получила осколочное ранение голени, мужчина — поверхностную рану лица. Оба доставлены в городскую больницу №2. На 8:20 мск в городе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.

Режим угрозы БПЛА был введен в области с 21:41 мск 21 сентября до 5:29 мск 22 сентября. Тревожный сигнал поступил повторно в 8:03 мск. Десять минут в регионе была объявлена ракетная опасность (с 0:54 мск).

Согласно отчету Минобороны РФ, над Белгородской областью за ночь были сбиты 19 беспилотников ВСУ. По всей России — 114 БПЛА.