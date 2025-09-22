«Берегите медведей, они, как и мы, очень недолго живут»

В горных поселках Сочи участились случаи выхода медведей к людям. Животных встречают у мусорных контейнеров и во дворах жилых домов. Один из хищников попытался преследовать скутериста, позже на федеральной трассе автомобиль насмерть сбил медвежонка. Поведение медведей объясняет руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко.

Евгений Витишко

Фото: предоставлено автором

«Я бы не стал называть это массовым явлением, но очевидно, что случаи появления медведей в населенных пунктах участились. Ключевая причина — это сокращение и фрагментация среды обитания.

Олимпийские стройки затронули пути естественной миграции животных, нынешнее развитие курортной инфраструктуры — незаконные вырубки в районе "Турьева хутора", изыскания в Лаго-Наках и другие проекты — продолжают разрушать ареалы. Совмещенная автомобильная и железная дорога до Красной Поляны фактически разделила природные территории и привела к их дефрагментации. В результате популяции с правого и левого берегов Мзымты оказались изолированы друг от друга, что отражается на составе горных экосистем.

Хищники утратили традиционные зимние станции в долине Мзымты и вытеснены выше в горы, в условия, близкие к экстремальным. Это приводит к сокращению кормовой базы, усложняет охрану природных территорий и создает риски долгосрочного уменьшения численности популяции. На мой взгляд, в ближайшей перспективе животных станет меньше.

Говорить о том, что медведи адаптируются к жизни рядом с человеком, я бы не стал. Даже в северных регионах страны регулярно происходят такие случаи, но это не ведет к изменению пищевого поведения хищников.

Мусорные контейнеры, возле которых часто замечают медведей, играют второстепенную роль. Но тем не менее важно вовремя вывозить мусор, не оставлять отходы вне контейнеров.

Создание специальных кормовых площадок проблему не решит — к ним придет один медведь или семья, но не вся популяция. Запреты на вечерние прогулки в горных поселках также нецелесообразны. Куда эффективнее информировать людей о правилах поведения и напоминать о том, что природа — общая территория. Если человек встречает медведя, главное — не паниковать и не пытаться подойти ближе. Следует голосом или другим звуком обозначить свое присутствие, чтобы животное успело отойти, не делать резких движений и не пытаться убежать — обычно медведь предпочитает избегать контакта с человеком и уходит в сторону.

Берегите медведей, они, как и мы, очень недолго живут в этом мире».