Суды Белгорода отменили заседания из-за массированного налета БПЛА

Белгородский областной суд, а также районные и мировые суды в Белгороде, Белгородском и Ракитянском районах перенесли назначенные на сегодня заседания из-за массированного налета беспилотников. Как рассказали в облсуде, прием документов идет только посредством почтовой связи и в электронном виде.

О дате, на которую будут перенесены отмененные сегодня заседания, облсуд сообщит отдельно. 10–12 сентября из-за налетов БПЛА суды в Белгороде уже ограничивали работу, рассматривая только дела безотлагательного характера.

Утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил о крайне сложной обстановке в Белгородской области. За прошедшие сутки из-за атак со стороны Украины 3 человека погибли и 10 пострадали. Уже после заявления главы региона еще два человека получили ранения при взрыве БПЛА у здания правительства региона.

Сергей Толмачев, Воронеж