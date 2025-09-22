Гладков назвал крайне сложной обстановку в Белгородской области

В Белгородской области вчера за сутки пострадали 10 человек, трое погибли, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, оперативная обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Господин Гладков рассказал, что в последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Он заверил, что военнослужащие, бойцы местных сил самообороны и пограничной службы «предпринимают все максимальные меры для того, чтобы ситуацию улучшить».

«Уверен, что это произойдет в самое ближайшее время. Пока нужно ориентироваться на те сообщения, которые идут от органов местного самоуправления»,— написал губернатор в Telegram.

21 сентября жительница белгородского Шебекино погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. В тот же день еще двое мирных жителей погибли в Ракитянском округе. Сегодня ночью силы ПВО сбили над регионом 19 БПЛА, информации о пострадавших нет.