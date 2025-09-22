Гладков назвал крайне сложной обстановку в Белгородской области
В Белгородской области вчера за сутки пострадали 10 человек, трое погибли, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, оперативная обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Господин Гладков рассказал, что в последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Он заверил, что военнослужащие, бойцы местных сил самообороны и пограничной службы «предпринимают все максимальные меры для того, чтобы ситуацию улучшить».
«Уверен, что это произойдет в самое ближайшее время. Пока нужно ориентироваться на те сообщения, которые идут от органов местного самоуправления»,— написал губернатор в Telegram.
21 сентября жительница белгородского Шебекино погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. В тот же день еще двое мирных жителей погибли в Ракитянском округе. Сегодня ночью силы ПВО сбили над регионом 19 БПЛА, информации о пострадавших нет.