Дмитрий Передерий: «Парковки — это регулятор занятости уличной дорожной сети»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 18 сентября провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером встречи стал генеральный директор ООО «Городские парковки» Дмитрий Передерий. Резидентам и гостям клуба он рассказал, как создавался комплекс платных муниципальных парковок, в чем заключаются функции его компании, как работает система администрирования и каким образом определяют места для создания парковочных зон.

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

В 2014 году в Краснодаре стартовала реализация инвестиционного соглашения по созданию платных муниципальных парковок. До этого такие парковки были только в Москве. Сейчас столица Кубани входит в топ-3 российских городов по количеству таких парковок, отметил Дмитрий.

«В Краснодар ежедневно въезжает 150-200 тыс. автомобилей. И все их каким-то образом нужно в городе размещать. При этом городская геометрия является константой. Здесь невозможно перестроить кварталы и расширить улицы. Поэтому было принято решение о регуляторе загрузки уличной дорожной сети и создании платных парковочных мест. Это инвестиционное соглашение наша компания реализовывала с 2014 по 2021 год»,— комментирует господин Передерий.

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

С 2021 года всем парковочным хозяйством занимается муниципалитет. Компания выполняет функции технического подрядчика по техническому обслуживанию парковок. До этого она являлась подрядчиком многофункциональных центров, обслуживала системы информационной безопасности.

«Мы создали большую ИТ-инфраструктуру. Содержание комплекса муниципальных парковок сегодня является базовой целью компании. Муниципалитет определяет места для размещения платных парковок, мы устанавливаем оборудование и автоматизируем систему оплаты»,— рассказал Дмитрий Передерий.

В 2021 году стал полноценно работать механизм системы администрирования платных парковок, была создана муниципально-административная комиссия, а также система межведомственного взаимодействия для обмена информацией. Деньги от плательщиков полностью поступают в муниципалитет.

Как считает Дмитрий, в городе невозможно разместить всех автомобилистов. Люди должны выбирать места размещения своей машины и далее планировать свой маршрут с учетом общественного транспорта, средств индивидуальной мобильности. И ни в коем случае не бросать свой автомобиль на улице.

«Места под парковку выбираются из разумной целесообразности — в местах наибольшего скопления транспортных средств. На втором этапе проводится измерение участка уличной дорожной сети на возможность размещения парковки по ГОСТу»,— рассказал спикер.

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

По словам Дмитрия, парковки — это регулятор занятости уличной дорожной сети, а тариф — инструмент регулятора занятости. Чем больше парковка загружена, тем выше тариф.

«В конце концов должно стать неудобно пользоваться личным транспортом. Дорога — это место общего пользования, а не место хранения чьего-либо автомобиля»,— резюмировал Дмитрий Передерий, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов клуба.

