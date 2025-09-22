Посол РФ: алмазная отрасль Бельгии из-за санкций оказалась на грани выживания

В 2024 году объемы торговли алмазами в Бельгии упали на 23,2%, до €20,3 млрд, заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар. По его словам, алмазная отрасль Бельгии из-за антироссийских санкций «балансирует на грани выживания».

Как сообщил господин Гончар, из-за сокращения торговли по Антверпену «прокатилась волна банкротств». За последние два года более двух десятков ювелирных компаний объявили о закрытии, а Laurelton Diamonds, «дочка» Tiffany & Co, сократила персонал вдвое, уточнил посол.

«Фактически отрасль, которая генерировала десятки тысяч рабочих мест, сегодня балансирует на грани выживания»,— сказал «РИА Новости» Денис Гончар.

Восстановление находящегося в кризисе алмазно-бриллиантового рынка ожидается через год-полтора, а рост цен — через два-три года, прогнозируют в Альфа-Банке. Стимулом станет формирующийся на рынке дефицит камней. В АЛРОСА уверены, что нормализация состояния алмазного рынка продолжится по мере снижения влияния триггеров.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Бриллианты ищут новые рынки».