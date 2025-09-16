Бриллианты ищут новые рынки

По итогам августа индийские огранщики импортировали 6,4 млн карат алмазов, минимум за 2025 год. Отрасль снизила закупку на фоне введенных США пошлин на товары из Индии, в том числа на бриллианты. Учитывая, что на Штаты приходилась треть индийского экспорта ограненных камней, сейчас Индия вынуждена диверсифицировать поставки и отрабатывать камни, уже имеющиеся в системе, чтобы избежать затоваривания.

По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), в августе страна импортировала 6,4 млн карат алмазов, что стало минимальным показателем за 2025 год. В июле он был на уровне 10 млн карат. Стоимость закупок снизилась месяц к месяцу на 33%, до $768,7 млн. В годовом сравнении импорт сырья вырос на 16% в натуральном выражении и на 14% в денежном.

На Индию приходится 90% мировой огранки алмазов. Россия в мировом экспорте камней в 2024 году, по данным Кимберлийского процесса, занимала 11% в натуральном выражении и 9% в денежном (см. “Ъ” от 2 июня).

Значительная просадка по итогам месяца связана с наблюдавшимся в июле ускорением закупок в преддверии увеличения американских пошлин (с 27 августа на индийские товары в США действуют пошлины в размере 50%), указывает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Цены на импортируемое сырье находятся на уровне $133 за карат. С учетом наблюдаемого сокращения добычи в мире справедливый уровень цен находится значительно выше, полагает эксперт.

Индийский экспорт бриллиантов также снизился по итогам августа, но не так значительно — на 4,5%, до 12,94 млн карат. В денежном выражении поставки снизились на 10% месяц к месяцу, до $972,3 млн. В августе 2024 года Индия экспортировала 13,41 млн карат стоимостью $1,037 млрд.

По словам господина Красноженова, оптовые покупатели продолжают придерживаться осторожной позиции на фоне неопределенности вокруг тарифов США на импорт бриллиантов. «В связи с этим оптимистично звучит недавнее включение бриллиантов в список возможных исключений с точки зрения пошлин. Переговорная позиция Индии в этом вопросе усиливается тем фактом, что промышленность США никак не вовлечена в огранку, а рост пошлин окажет инфляционное давление на ритейлеров»,— поясняет эксперт.

Несмотря на переговоры, введенные пошлины оказали сильное негативное влияние на ценовую конкурентоспособность индийских изделий на рынке США, а также посеяли ожидания еще большего ухудшения торговых взаимоотношений двух стран, добавляет аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. «Как результат, американские закупщики либо обращались на альтернативные рынки, либо вовсе предпочитали воздерживаться от заключения новых контрактов. А американский рынок — это более трети всего бриллиантового экспорта Индии»,— рассказывает он.

Индийская же сторона, по словам господина Лысенко, также корректировала свои ожидания относительно перспектив продаж и не стремилась наращивать свои алмазные запасы. Хотя у Индии есть возможности по перенаправлению части экспортных потоков в Китай и Европу, но они весьма ограничены, учитывая общемировой негативный тренд динамики спроса в отрасли, а также замещающий рост рынка искусственных бриллиантов, указывает аналитик. «Процесс выработки запасов в цепочке поставок продолжается»,— подчеркивает Борис Красноженов.

Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от торговой политики США: сохранение высоких пошлин продолжит оказывать давление на отрасль. А в случае их отмены негативное влияние может продолжиться даже в период наступления традиционных осенних и зимних праздников в США ввиду того, что американскими покупателями сделаны определенные запасы, прогнозирует руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Kept Наталья Величко.

На следующие месяцы, добавляет она, для алмазно-бриллиантовой индустрии традиционно приходится низкий сезон. «После сентября гранильный сектор Индии обычно начинает сокращать закупки алмазов и поставки бриллиантов в связи с праздником Дивали, который отмечается в конце октября — начале ноября. В это время огранщики приостанавливают свою работу на две—четыре недели. А это в определенной степени может, наоборот, поддержать цены как минимум от их дальнейшего снижения»,— рассчитывает эксперт. По данным Kept, за август индекс цен на необработанные алмазы снизился с 94 до 90 пунктов.

Полина Трифонова