Алмазы проявят выдержку

Восстановление находящегося в кризисе алмазно-бриллиантового рынка ожидается через год-полтора, а рост цен — через два-три года. Стимулом станет формирующийся на рынке дефицит камней. Впрочем, позитивный тренд может затронуть только алмазы от 1 карата. А массовый сегмент останется под давлением растущих продаж синтетических камней и проблем с добычей и геологоразведкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Горизонт восстановления мирового алмазно-бриллиантового рынка может составить 12–18 месяцев. Такой прогноз представил начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, за этот срок начнет формироваться дефицит предложения натуральных алмазов, признаки которого есть уже сейчас.

«Только потребности Индии в алмазном сырье ежегодно оцениваются в 110–115 млн карат. При этом развиваются новые огранные центры, формируется отложенный спрос со стороны богатеющих клиентов на развивающихся рынках на фоне обострившихся торговых ограничений»,— поясняет господин Красноженов. Российская алмазная отрасль также будет бенефициаром этого тренда, считает аналитик: емкость рынка дружественного Китая позволит РФ поставлять всю продукцию в этом направлении.

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Из-за дефицита начнется и восстановление цен на бриллианты. «Резкого скачка ждать не стоит, но в течение двух-трех лет цены стабилизируются»,— полагает управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Владимир Лошкарев. По оценкам Kept, к 2027 году стоимость необработанного алмаза ювелирного качества может вырасти на 51% от текущих уровней, до $189 за карат.

Дефицит будут стимулировать и отсутствие новых кимберлитовых трубок, и продолжающийся тренд на сокращение добычи алмазов крупнейшими игроками, полагает партнер Kept Игорь Коротецкий. «Легкодоступные месторождения закончились, стоимость геологоразведки растет, но компании не готовы наращивать инвестиции на текущем рынке. Мировые затраты на геологоразведку в 2024–2025 годах можно оценить на уровне $200–300 млн, хотя в 2008 году, рекордном для геологоразведки в алмазном секторе, показатель превышал $980 млн»,— рассказывает он.

По данным Kept, мировые запасы алмазов составляют 1,7–1,9 млрд карат, чего хватит на 17 лет при текущих темпах потребления.

«Мы видим объективные предпосылки восстановления»,— согласны в АЛРОСА. В компании указывают на сокращение запасов у огранщиков в Индии, на которую приходится почти 90% мировой огранки, отмечая, что многие компании уже работают «с колес», так как складские запасы ограненных камней исчерпываются. Кроме того, индекс Rapaport фиксирует рост цен на бриллианты — пусть пока умеренный и с некоторыми откатами, но тренд начал формироваться (см. “Ъ” от 2 июня) даже несмотря на традиционный летний спад. Предложение, продолжают в АЛРОСА, сокращается из-за закрытия крупных месторождений, в том числе Аргайл в Австралии, что уже изменило баланс на рынке.

Впрочем, данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC) пока указывают на слабый спрос в секторе огранки. В июне страна ввезла 76 млн карат необработанных камней стоимостью $960 млн. Импорт в натуральном выражении сократился на 23% год к году, в денежном — на 4,33%. Относительно мая ввоз упал на 19,8% в каратах и на 10,5% в долларах. Меньше алмазов страна импортировала только в январе текущего года (см. “Ъ” от 16 июля).

Кроме того, все более существенное давление на рынок оказывают синтетические камни. «Учитывая, что синтетика применяет те же маркетинговые стратегии, что и природные бриллианты, она ключевой фактор давления на рынок»,— считает коммерческий директор Геммологического центра МГУ Анна Алексеева. По данным Kept, объем рынка искусственных бриллиантов к 2026 году в США может достичь $15 млрд. Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков полагает, что рынок мелких бриллиантов из природных алмазов для массового сегмента ювелирных изделий заменит рынок бриллиантов из синтетических алмазов. «Как следствие, бриллианты из природных алмазов 1–3 карата в течение пары лет могут существенно подорожать, а мелкие бриллианты из природных алмазов продолжат дешеветь до уровня себестоимости»,— прогнозирует он.

Полина Трифонова