Гендиректор АЛРОСА уверен в нормализации состояния алмазного рынка

Гендиректор АЛРОСА (MOEX: ALRS) Павел Маринычев уверен, что нормализация состояния алмазного рынка продолжится по мере снижения влияния триггеров. При этом он не исключил двузначных темпов роста цен на алмазы в ближайшие годы.

«Признаки разворота на рынке появились в начале этого года, а цены на бриллианты сегодня менее волатильны, чем в прошлом или позапрошлом годах,— сказал господин Маринычев ТАСС. — Сейчас рынок берет небольшую паузу, необходимую для адаптации к новым тарифным реалиям».

Как отметил глава АЛРОСА, розничный спрос на ювелирные украшения в США – крупнейшем рынке бриллиантов – долгое время остается стабильным. При этом на состояние алмазного рынка продолжают влиять сезонные и геополитические факторы. В числе последних Павел Маринычев назвал американские тарифы на продукцию из Индии, которая поставляет 90% всех бриллиантов в мире.

По итогам 2025 года мировая добыча алмазов будет на 20-30% ниже, чем в 2017-2019 годах, добавил господин Маринычев. Смещение баланса спроса и предложения в сторону дефицита, по его словам, может стать причиной двухзначных темпов роста цен на алмазы в ближайшие годы.

Подробнее о рынке алмазов — в материале «Ъ» «Камни получили визу».