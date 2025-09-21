В Сочи пассажир «Лады» погиб в аварии на трассе «Адлер — Красная Поляна»
В Адлерском районе Сочи в ночь на 21 сентября произошло ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным ведомства, 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Газель», которой управлял 35-летний мужчина. После столкновения «Приору» отбросило на металлическое барьерное ограждение.
В результате 19-летний пассажир «Лады» скончался на месте. Водители обоих автомобилей госпитализированы.