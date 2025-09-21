Медицинский колледж загорелся в Новороссийске

В Новороссийске вечером 21 сентября загорелось здание на улице Свободы, в котором находится медицинский колледж. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, пожар произошел в архивном кабинете, огонь охватил площадь 60 кв. м.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В 22:10 огонь был локализован, а в 22:23 полностью ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

В тушении участвовали 26 человек и семь единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС России и пять единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Наталья Решетняк