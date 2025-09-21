Трамп прибыл на церемонию прощания с Чарли Кирком
Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл на церемонию прощания с активистом Чарли Кирком, передает CNN. Панихида проходит на стадионе State Farm в Аризоне.
Дональд Трамп
Фото: Brian Snyder / Reuters
На мероприятие также прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Дональд Трамп и несколько представителей администрации должны выступить на церемонии. Попрощаться с господином Кирком пришли более 200 тыс. человек.
Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в Университете штата Юта. Обвиняемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан на следующий день. Дональд Трамп выразил надежду, что его признают виновным и приговорят к смертной казни.
