Трамп прибыл на церемонию прощания с Чарли Кирком

Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл на церемонию прощания с активистом Чарли Кирком, передает CNN. Панихида проходит на стадионе State Farm в Аризоне.

Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

На мероприятие также прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Дональд Трамп и несколько представителей администрации должны выступить на церемонии. Попрощаться с господином Кирком пришли более 200 тыс. человек.

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в Университете штата Юта. Обвиняемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан на следующий день. Дональд Трамп выразил надежду, что его признают виновным и приговорят к смертной казни.