Макрон исключил открытие посольства в Палестине до освобождения заложников

Франция не откроет посольство в Палестине, пока «Хамас» не освободит заложников, удерживаемых в секторе Газа. Среди других условий — прекращение огня в палестинском анклаве и восстановление гуманитарных коридоров. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Eliot Blondet / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Eliot Blondet / Pool / Reuters

«Это первый набор условий и требований, которые мы выдвинем в рамках мирного процесса»,— сказал он в интервью CBS News. Господин Макрон считает, что признание Францией Палестины — единственный путь к урегулированию конфликта в секторе Газа.

Французский президент добавил, что не считает происходящее в палестинском анклаве геноцидом. «Судьям или историкам признавать геноцид, основываясь на сериях доказательств, четкой судебной практике и ясных элементах»,— пояснил он.

22 сентября Франция планирует провести в ООН конференцию, посвященную признанию Палестины. Сегодня о признании палестинского государства объявили власти Великобритании, Канады и Австралии. Помимо этих стран Палестину признают еще 147 из 193 государств членов ООН.