На Кубани спрос на противовирусные препараты в 2025 году сократился на 9%

Аптечные продажи противовирусных препаратов в Краснодарском крае в январе-июле 2025 года сократились на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Реализовано 1,9 млн упаковок таких лекарств. Объем продаж в денежном выражении вырос год к году на 3,1% — до 1,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

По данным экспертов агентства, в топ-10 лекарств по стоимостному объему продаж за 7 месяцев 2025 года на Кубани вошли «Ингавирин» (145,4 млн руб.), «Номидес» (123,6 млн руб.), «Арбидол» (84 млн руб.), «Осельтамивир» (83,7 млн руб.), «Кагоцел» (76,6 млн руб.), «Ацикловир» (72 млн руб.), «Тилорон» (63,2 млн руб.), «Изопринозин» (46,6 млн руб.), «Умифеновир» (45,9 млн руб.), «Валацикловир» (43,3 млн руб.).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», спрос на противовирусные препараты также сократился в аптеках Адыгеи, Крыма и Севастополя. По словам терапевта медицинского центра «Он Клиник» Ольги Султановой, эффективность противовирусных препаратов не доказана, но врачи традиционно выписывают их для сокращения длительности болезни, смягчения ее тяжести, укрепления иммунитета перед вирусной атакой. Считается, что, если уже прошло несколько дней с начала болезни, начинать принимать противовирусное бесполезно.

Маргарита Синкевич