Фигуристы Петросян и Гуменник ожидают решения МОК о допуске на Олимпиаду

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник должны дождаться решения спецкомиссии для допуска на Олимпиаду, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК). Ранее спортсмены выиграли отборочный турнир Олимпийских игр.

«Комиссия по проверке индивидуальных нейтральных атлетов будет создана для оценки соответствия критериям (нейтрального статуса) каждого спортсмена»,— написано в сообщении МОК, которое приводит «РИА Новости».

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. 19 сентября МОК сообщил, что российские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады в нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев.

