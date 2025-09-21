Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фигуристы Петросян и Гуменник ожидают решения МОК о допуске на Олимпиаду

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник должны дождаться решения спецкомиссии для допуска на Олимпиаду, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК). Ранее спортсмены выиграли отборочный турнир Олимпийских игр.

Аделия Петросян

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

«Комиссия по проверке индивидуальных нейтральных атлетов будет создана для оценки соответствия критериям (нейтрального статуса) каждого спортсмена»,— написано в сообщении МОК, которое приводит «РИА Новости».

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. 19 сентября МОК сообщил, что российские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады в нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев.

Подробнее о прокатах фигуристов — в материале «Ъ» «Российские фигуристы получили прокатные удостоверения».

