МОК не изменил свою позицию по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2026

Российские и белорусские спортсмены будут соревноваться на зимней Олимпиаде 2026 года на тех же условиях, что и на летних Играх 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Атлеты из России и Белоруссии смогут выступить только в нейтральном статусе. Они не примут участия в командных соревнованиях. Отмечается, что не будут допущены спортсмены, активно поддерживающие боевые действия на территории Украины, а также работающие по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности. Любой нейтральный спортсмен, как и все другие атлеты, должен соблюдать все антидопинговые требования.

В МОК сообщили, что будет создана специальная комиссия по рассмотрению допуска нейтральных атлетов (AINERP) к Олимпиаде-2026. В нее войдут член МОК Николь Хевертц (в качестве председателя), экс-баскетболист Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.

На летней Олимпиаде 2024 года выступили 15 российских и 17 белорусских спортсменов.

Таисия Орлова