Российские фигуристы получили прокатные удостоверения

Оба российских участника пекинского турнира фигуристов — Аделия Петросян и Петр Гуменник — без проблем завоевали на нем путевки на Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Победы они одержали с выступлениями, по собственным меркам довольно рядовыми. Но тайминг и формат квалификационных соревнований не настаивали на том, чтобы демонстрировать на них что-то неординарное. Выдающееся катание потребуется от двух российских счастливчиков, допущенных до самого главного состязания, в феврале, когда они будут бороться за олимпийские награды.

Фото: Emmanuel Wong / International Skating Union / Getty Images Аделия Петросян и Петр Гуменник (на фото) с довольно рядовыми по собственным меркам выступлениями стали победителями олимпийского квалификационного турнира

Квалификационный олимпийский турнир в Пекине завершился 21 сентября исполнением произвольной программы россиянином Петром Гуменником. Он открыл ее шикарным — на фантастической высоте, изумительным по четкости — четверным флипом, а продолжил, чередуя хорошо сделанные просто сложные и очень сложные элементы с помарками,— на четверном лутце, на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера.

Впрочем, покидая лед, «Евгений Онегин», конечно, понимал, что волноваться нет причин — учитывая неказистость других прокатов, не то что место в первой пятерке, дающее право поехать на Олимпиаду, которую в феврале 2026 года примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, а место именно первое никуда деться не может. Оно никуда и не делось. Так Петр Гуменник стал вторым российским фигуристом, квалифицировавшимся на Олимпийские игры.

Фото: Emmanuel Wong / International Skating Union / Getty Images Аделия Петросян

До него путевку завоевала Аделия Петросян, для которой борьба за победу в Пекине вышла немногим более сложной: тоже, пусть, в отличие от Гуменника, с запасом не гигантским, скорее скромным, выиграла обе программы — и короткую, и произвольную, тоже не дала повода сомневаться в том, что сильнее всех, кто с ней соперничал. И тоже наверняка заставила многих, переживающих по поводу того, смогут ли отечественные фигуристы воспользоваться шансом побороться за олимпийские награды, подаренным им Международным союзом конькобежцев (ISU), единственной пока крупной зимней федерацией, решившей пустить россиян в Италию, напряженно вглядываться в цифры.

Для российских фигуристов пекинский турнир был первым за пределами родины после продлившейся три с половиной года тотальной изоляции, с состязаниями исключительно внутренними и судейством также «внутренним», иногда чересчур лояльным к любимчикам публики. Так что трудно было избежать соблазна посмотреть, как их оценки, выставленные уже не своими арбитрами, а арбитрами ISU, смотрятся на фоне оценок спортсменов, превратившихся в лидеров одиночного катания за период действия санкций. Ну, например, на фоне оценок героев мартовского чемпионата мира в Бостоне.

И выяснялось, что сумма Аделии Петросян — 209,63 — на пару десятых балла ниже, чем у занявшей на бостонском первенстве четвертую позицию американки Исабо Левито. Бронза — без малого в шести баллах, победительница — соотечественница Левито Алиса Лью — аж в чертовой дюжине. Формально плохо сочетается с представлениями о невероятной мощи российской школы женского одиночного катания, доминировавшей, превосходя на голову остальные, до изоляции как раз благодаря в первую очередь фигуристкам, подготовленным, как Петросян, тренером Этери Тутберидзе.

В случае с Петром Гуменником вообще можно загрустить. Его 262,82 балла — это подвал первой десятки бостонского чемпионата. А его триумфатор — американец Илья Малинин — где-то в космосе с суммой в 318,52 балла.

Однако вряд ли в таких проекциях есть большой смысл. Все дело в тайминге и формате пекинского турнира. Середина сентября — это для фигуриста, если не нужно думать об отборе на Олимпиаду, даже не старт сезона, а, по сути, концовка межсезонья, время, когда хотя бы об отдаленно похожей на оптимальную форме глупо мечтать. А состав участников квалификации совершенно не настаивал на том, чтобы в такой момент совершать подвиг.

Если с Аделией Петросян все же конкурировали наряду с совершенно рядовыми фигуристками две одиночницы с довольно свежими титулами чемпионок Европы, хоть и без по-настоящему передового технического контента,— представляющая Грузию Анастасия Губанова и бельгийка Луна Хендрикс, то Петру Гуменнику пришлось биться с соперниками, чьи постановки иногда хотелось отправить на конкурс сельской самодеятельности. Надежность в Пекине, принимая в виду обстоятельства, была важнее риска.

Поэтому, возможно, правильнее не сравнивать россиян с лучшими в Бостоне, а прикидывать, что будет, если Аделия Петросян вместо упрощенных вариантов программ, представленных в Пекине, откатает обычные, на порядок продвинутее — с четверными прыжками и тройным акселем, а Петр Гуменник вместо просто качественного проката с приличной долей фальши покажет прокат на сумасшедших кураже и вдохновении — как в красноярском финале серии Гран-при в феврале, которым на флажке выбил себе возможность отбираться на Олимпиаду. Новые лидеры и ценные призы тогда покажутся значительно ближе.

Алексей Доспехов