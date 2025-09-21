Израильские министры потребовали немедленной аннексии Западного берега

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич заявили о необходимости полной аннексии Западного берега реки Иордан. Так они отреагировали на решение Великобритании, Канады и Австралии признать Государство Палестина.

«Признание Палестинского государства… требует немедленного ответа: немедленной аннексии Западного берега реки Иордан»,— заявил Итамар Бен-Гвир. Он также призвал к «полному роспуску Палестинской администрации».

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил еще резче: «Единственным ответом на этот антиизраильский шаг является аннексия земель родины еврейского народа в Иудее и Самарии (так Израиль называет Западный берег.— “Ъ”) и окончательный отказ от абсурдной идеи создания палестинского государства. Господин премьер-министр, время пришло, и решение в ваших руках»,— написал господин Смотрич в X.

Сам Биньямин Нетаньяху еще до заявлений Канады, Великобритании и Австралии выступил на пресс-конференции, где заявил, что признание Палестинского государства «ставит под угрозу существование Израиля и может стать абсурдным вознаграждением за терроризм».

22 сентября признать Палестину намерена и Франция — на закрытии 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На сегодняшний день Палестину признают 147 государств—членов ООН, включая Россию. В 2024 году США применили право вето, не дав Палестине стать полноправным членом ООН.

Кирилл Сарханянц