Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Свиридовский». В ходе мероприятия господин Хинштейн почтил память защитников региона и выразил уверенность в возрождении и укреплении Курской области.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поздравил главу региона с уверенной победой на выборах. «Вам удалось выстроить открытый и честный диалог, максимально оперативно решать проблемы курян, особенно в приграничных районах. Уверен, совместными усилиями все сегодняшние трудности будут преодолены, а пострадавшие территории возродятся»,— сказал полпред (цитата по ТРК «Сейм»).

Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря 2024 года после отставки предыдущего главы региона Алексея Смирнова, который сейчас арестован по делу о коррупции при строительстве фортификационных сооружений. На прошедших выборах господин Хинштейн набрал 86,92% голосов, его поддержали 406 346 избирателей.

Как прошли выборы губернаторов в Единый день голосования читайте в материале «Ъ» «Единый день торжествования».

Сергей Толмачев, Воронеж