Хинштейн набрал почти 87% на выборах губернатора Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, выдвинутый «Единой Россией», набрал 86,92% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Согласно данным государственной автоматизированной системы «Выборы», за него проголосовали 406 346 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн лидировал в выборах, начиная с обработки около 1% протоколов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Хинштейн лидировал в выборах, начиная с обработки около 1% протоколов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Второе место занимает депутат облдумы Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,09% голосов (23 818 человек). За местных парламентариев Алексея Томанова (ЛДПР) и Геннадия Баева («Справедливая Россия — За правду») голоса отдали 4,07% и 2,6% избирателей (примерно 19 и 12 тыс. человек соответственно).

Итоговая явка на выборах губернатора Курской области составила 54,1%. В голосовании приняли участие более 468 тыс. избирателей.

Сергей Толмачев