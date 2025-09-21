Парад с переполохом

В Белграде прошел крупнейший за последние годы военный парад. Официально его проведение было приурочено ко Дню сербского единства, свободы и национального флага. Оппозиция же и эксперты расценили парад как демонстрацию силы протестующим более десяти месяцев студентам. Мероприятие едва не привело к международному скандалу. По словам президента Александра Вучича, анонс присутствия на параде «специальных гостей с Востока» был воспринят западными посольствами в Белграде как заявка на участие в нем главы МИД РФ Сергея Лаврова, что и вызвало переполох. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Крупнейший за последние годы военный парад прошел под лозунгом «Сила единства» в субботу, 20 сентября, в Белграде перед правительственным комплексом «Палата Сербия». В нем приняли участие около 10 тыс. военнослужащих, было показано 2,5 тыс. образцов вооружения. А главными иностранными гостями на параде были президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян, отстраненный президент Республики Сербской Милорад Додик и голливудский актер Стивен Сигал.

Сербский президент Александр Вучич назвал состоявшийся парад «гордостью Сербии». Власти пояснили, что его проведение было приурочено ко Дню сербского единства, свободы и национального флага, который отмечался, правда, за пять дней до парада. В соседних странах сербский парад расценили как демонстрацию Белградом военной силы, которая заметно выросла за последние годы.

Называющая себя нейтральной в военном смысле страной, но окруженная государствами—членами НАТО Сербия, по подсчетам Международного института исследований мира SIPRI, больше всех в регионе тратит на армию и вооружения — $2,2 млрд только в прошлом году. Сербские власти объясняют это «угрозами со стороны соседей». «Все вооружаются до зубов. Вооружаются и наши соседи, потому и нам негоже отставать»,— заявил Александр Вучич, который недавнее соглашение Хорватии, Албании и Косово о военном сотрудничестве назвал «созданием военного союза против Сербии».

Сербская оппозиция и эксперты расценили военный парад в Белграде как демонстрацию властями силы на фоне продолжающихся в стране уже более десяти месяцев массовых протестов из-за гибели 16 человек в результате обрушения бетонного козырька вокзала в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года.

В ходе подготовки к параду в течение нескольких дней по улицам Нового Белграда разъезжали танки и перемещались воинские колонны, а часть города была с 9 сентября полностью закрыта для общественного и личного транспорта.

«Парад приурочили ко Дню сербского единства, свободы и национального флага, про который никто в Сербии и не слышал и который к тому же приходится на 15, а не 20 сентября, когда и состоялся сам парад,— говорит ведущий сербский военный эксперт Александр Радич.— Александру Вучичу просто было нужно продемонстрировать свою мощь и силу в глазах общественного мнения, и он решил танками отметить победу над студентами».

По призыву студентов неподалеку от места проведения парада собрались сотни белградцев, чтобы, как они заявили, «выразить поддержку армии и высказаться против ее политизации». Приблизиться к площади, где проходил парад, им не позволили усиленные наряды полиции и жандармерии.

По подсчетам президента Сербии, «на параде было 47 392 зрителя, а протестовавших поблизости — 237 человек».

Сразу по окончании парада Александр Вучич поведал и о сопровождавшем его скандале. «Когда некоторые СМИ сообщили, что на парад прибудут специальные гости с Востока, а это были гости из арабских стран, нам стали поступать звонки из всех посольств западных стран с вопросами: правда ли, что прибывает министр иностранных дел России, ведь это будет скандал,— сообщил сербский президент на состоявшемся после военного парада заседании Совета по сотрудничеству Сербии и Республики Сербской.— Им и в голову не могло прийти, что это может быть шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян. Поскольку они ничего не знали, поднялся переполох. И тогда я сказал своей советнице: пусть, мол, все мне звонят. В итоге половина из них отказалась от намерений ругаться и угрожать».