Соревнование митингов

В субботу вечером по всей Сербии прошли митинги сторонников властей, которые стали ответом на продолжающиеся уже почти десять месяцев массовые протесты студентов и оппозиции. Ровно через неделю президент Александр Вучич анонсировал еще одну такую манифестацию — уже «в 100 городах Сербии». Таким образом, власти демонстрируют, что не собираются выполнять требования протестующих о досрочных выборах, и делают ставку на прямое противостояние с оппонентами. Это грозит резко усилить конфронтацию в стране. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Протестующий разбивает окно генштаба правящей Сербской прогрессивной партии

Фото: Andrej Hlozan / Reuters

Власти заранее охарактеризовали прошедшие вечером в субботу, 23 августа, по всей Сербии митинги как «внепартийные». Тем не менее за участие в них заранее агитировали в соцсетях и проправительственных СМИ лидеры и активисты правящей Сербской прогрессивной партии. В манифестации, организованной в городке Уб недалеко от столицы, принял участие президент страны Александр Вучич, на митингах в других местах выступили министр обороны Братислав Глишич и другие члены высшего руководства правящей партии. А флаги и транспаранты участникам митингов выдавали, как правило, в партийных офисах. Главные лозунги манифестаций в разных городах тоже были унифицированы: «Граждане против блокад» и «Верните мне мою Сербию».

Ранее на неделе власти провели своего рода генеральную репетицию субботних митингов. Аналогичные манифестации практически с теми же лозунгами были организованы в среду, 20 августа. Однако особой массовостью они не отличались. По оценке полиции, «в 49 местах на улицы вышли 33 тыс. человек, которые выступили против блокад». Относительно слабый отклик своих сторонников в правящей партии объяснили тогда тем, что митинги были организованы в рабочий день, и в выходные ожидали куда более внушительную явку.

Тем не менее и в субботу число участников проправительственных митингов оказалось ненамного выше. По словам директора сербской полиции Драгана Васильевича, «на сборах 23 августа в 71 месте присутствовало около 70 тыс. человек, все манифестации прошли без инцидентов».

Бывший сербский премьер, а ныне глава Центра развития гражданского общества MilenijuM Зоран Живкович считает, что субботний митинг властей стал полным разочарованием для них.

«Когда выйти на улицы призывает правящая партия, имеющая 700 тыс. членов, это означает, что в митингах должны участвовать по крайней мере полтора миллиона человек, исходя из логики, что каждый член партии приведет с собой хотя бы одного родственника или соседа,— пояснил он.— Поэтому все эти митинги — это скорее акт отчаяния властей».

К тому же оппоненты властей обратили внимание на то, что субботние митинги были организованы во многих сербских городах, кроме двух главных — столичного Белграда и второго по величине города Нови-Сада. Объясняют это противники властей тем, что в двух крупнейших городах страны влияние протестующих студентов и оппозиции велико, и власти попросту не решились позвать там своих сторонников на улицы.

Так или иначе, но власти Сербии отступать, похоже, не собираются. В следующую субботу президент Александр Вучич анонсировал проправительственные митинги «уже в 100 городах Сербии». Таким образом, власти демонстрируют, что не готовы выполнять требования студентов и оппозиции о досрочных выборах, и делают ставку на прямое противостояние с оппонентами. Это грозит резко усилить конфронтацию в Сербии, которая в последнее время и так заметно обострилась.

Тем более что студенты и оппозиция не намерены отступать от своего ключевого требования о досрочных выборах. Когда Александр Вучич предложил на днях своим оппонентам прекратить протесты, а все спорные вопросы и требования обсудить в ходе прямых теледебатов, те в один голос ответили: «Назначайте выборы, в предвыборной кампании и подебатируем».