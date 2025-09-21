На Дону прогнозируют дождливую погоду и понижение температуры

В Ростовской области сегодня, 21 сентября, прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ночью местами ожидается небольшой и умеренный дождь, днем осадки не предвидятся. В ночные часы и утром местами появится туман. Ветер северо-западный и северный достигнет скорости в 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +9°, местами до -4°. Днем температура воздуха поднимется от +21° до +26°.

Константин Соловьев