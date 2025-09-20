Новый терминал аэропорта Ижевска начал работу в тестовом режиме

Пропускная способность нового терминала аэропорта Ижевска — 400 пассажиров в час, что вдвое больше, чем у старого аэровокзала. Общая площадь объекта — 10,8 тыс. кв. Сегодня, 20 сентября, новый терминал начал работу и принял первых пассажиров, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«На прошлой неделе мы получили заключение о соответствии и разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса,— рассказал гендиректор местной авиакомпании “Ижавиа” Александр Синельников.— Эти документы подтверждают, что построенное здание готово и безопасно для наших пассажиров».

Господин Синельников добавил, что впереди предстоит много работы по наладке и технической подготовке всех необходимых систем. «Сегодня мы начинаем работу нового терминала в реальных условиях. Это позволит нам обеспечить безупречную работу аэропорта к официальному открытию»,— добавил гендиректор «Ижавиа». По его словам, все ключевые системы управления работают на отечественном ПО.

Новый терминал оборудован тремя телетрапами, одиннадцатью стойками регистрации, шестью лифтами и двумя багажными лентами. Внутри размещена комната матери и ребенка с зонами для сна, кормления и игр. «Создана полноценная безбарьерная среда: тактильная навигация, индукционные системы, специализированные стойки регистрации и санузлы»,— говорится в сообщении. Стойки регистрации и лифы украшены удмуртской айдентикой — восьмилучевой звездой Толэзё (символ изобилия и оберег).

Первых пассажиров принял глава Удмуртии Александр Бречалов. Он обратился к ним по громкой связи в салоне самолета: «Уважаемые пассажиры, рад приветствовать вас в новом аэропорту Ижевска — города трудовой доблести. Вы – первые пассажиры, прибывающие в этот терминал, надеюсь, вам понравится. Мы старались сделать его не только красивым, но и удобным». Тестовый рейс Сочи—Ижевск №502 выполнила местная авиакомпания «Ижавиа».

Напомним, первый камень нового терминала аэропорта столицы Удмуртии был заложен в августе 2022 года. Активные строительные работы начались в 2023 году. Изначально объект планировалось сдать в октябре 2024 года, однако сроки были сдвинуты на август 2025 года из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев: поставщик выполнял гособоронзаказ. Тестирование нового терминала было проведено в июле. Изначально запуск объекта планировался в середине августа, но его сдвинули на сентябрь.

Международные рейсы запланировано запустить к декабрю, после получения необходимых разрешений. «Куда будем летать — определят наши жители. Есть очевидные направления, такие как Египет, Турция, ОАЭ, Минск»,— заявил господин Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия» 21 августа.

По итогам заключительного этапа голосования, проведенной летом, аэропорт Ижевска будет носить имя конструктора Михаила Калашникова. Внутри будут размещены его высказывания. Сейчас идет согласование наименования с Общественной палатой России. По словам главы региона, в голосовании приняли участие более 70 тыс. жителей республики.