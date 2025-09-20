Новый терминал аэропорта Ижевска принял первый самолет, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов. Воздушное судно прибыло из Сочи в столицу республики в 13:37 местного времени. Рейс №502 выполнила авиакомпания «Ижавиа».

«Первые наши пассажиры воспользуются новым и современным терминалом нашего аэропорта. Благодарю всех, кто голосовал за такой классный аэропорт»,— сказал господин Бречалов. В пресс-службе главы и правительства республики уточнили, что сейчас терминал работает в тестовом режиме.

Напомним, первый камень нового терминала аэропорта столицы Удмуртии был заложен в августе 2022 года. Активные строительные работы начались в 2023 году. Изначально объект планировалось сдать в октябре 2024 года, однако сроки были сдвинуты на август 2025 года из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев: поставщик выполнял гособоронзаказ. Тестирование нового терминала было проведено в июле, запустить его планировалось в середине сентября.

Международные рейсы планируют запустить к декабрю 2025 года, после получения необходимых разрешений. «Куда будем летать — определят наши жители. Есть очевидные направления, такие как Египет, Турция, ОАЭ, Минск»,— заявил господин Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия» 21 августа.

29 августа Александр Бречалов сообщил, что по итогам заключительного этапа голосования аэропорт Ижевска будет носить имя конструктора Михаила Калашникова. Сейчас идет согласование этого с Общественной палатой России. По словам господина Бречалова, в голосовании приняли участие более 70 тыс. жителей республики.