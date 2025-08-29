В аэропорту Ижевска разместят высказывания конструктора Михаила Калашникова

В терминале ижевского аэропорта появятся высказывания конструктора Михаила Калашникова, сообщил в Telegram руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников после подведения итогов голосования о присвоении аэрогавани имени оружейника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В список цитат вошли: «Самое сложное — сделать просто», «Все нужное — просто, все сложное — не нужно», «Думаю, мечта всех людей, в том числе и моя, — мир и согласие на земле». «Эти слова будут встречать и провожать каждого пассажира, напоминая о важности простоты, красоты и защиты своей Родины»,— написал господин Синельников.

Напомним, 29 августа глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что по итогам заключительного этапа голосования аэропорт Ижевска будет носить имя конструктора Михаила Калашникова. Сейчас идет согласование этого с Общественной палатой России. По словам господина Бречалова, в голосовании приняли участие более 70 тыс. жителей республики.

По данным местных СМИ (пост главы региона во «ВКонтакте» с результатами опроса был удален) за Михаила Калашникова было отдано 44,76% голосов (14,8 тыс.), за композитора Петра Чайковского — 43,7% голосов (14,5 тыс.), за основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дерябина — 11,54% голосов (3,8 тыс.).