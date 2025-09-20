Министр обороны Литвы намекнула на право сбивать российские истребители

Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на право НАТО сбивать российские истребители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Литвы Довиле Шакалене

Фото: Kacper Pempel / Reuters Министр обороны Литвы Довиле Шакалене

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Три российских истребителя над Таллином — еще одно неопровержимое доказательство того, что инициативе “Восточный страж” давно пора воплотиться»,— написала госпожа Шакалене в X. Таким образом она прокомментировала якобы проникновение российский самолетов МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Она добавила, что страны НАТО должны действовать всерьез. По ее словам, пример действиям подала Турция десять лет назад.

До этого власти Эстонии заявили, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны и находились в нем 12 минут. Эстония намерена применить 4.ю статью устава НАТО о консультации с союзниками. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала произошедшее «чрезвычайно опасной провокацией». Событие также прокомментировал президент США Дональд Трамп.

При этом в Минобороны России сегодня заявили, что МиГ-31 не нарушали эстонское воздушное пространство. Ведомство сообщило, что в этот день истребители совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область.