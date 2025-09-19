Каллас назвала истребители над Эстонией «чрезвычайно опасной провокацией Путина»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала заявления властей Эстонии о том, что три российских истребителя МиГ-31 входили воздушное пространство страны. Она назвала инцидент «чрезвычайно опасной провокацией». Москва заявления Таллина пока никак не комментировала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Это уже третье подобное нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше обостряет напряженность в регионе»,— написала Кая Каллас в соцсети X. По ее словам, президент России Владимир Путин «испытывает решимость Запада», но «мы не должны проявлять слабость». Госпожа Каллас также уточнила, что руководство Евросоюза находится в тесном контакте с правительством Эстонии.

Ранее власти Эстонии заявили, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 «вторглись в воздушное пространство» страны. Представитель НАТО Элисон Харт сообщила, что альянс «немедленно отреагировал и перехватил самолеты». МИД Эстонии также вызвал временного поверенного в делах посольства России и вручил ему ноту протеста.

10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 19 беспилотников, заявляли власти страны. Они также утверждали, что БПЛА были российского производства. 14 сентября о нарушении воздушного пространства беспилотником заявляли власти Румынии.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО тревожат чужие дроны».