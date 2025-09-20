Трамп предупредил о «больших проблемах» из-за истребителей в Эстонии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления властей Эстонии о российских истребителях. Он заявил, что ситуация может обернуться большой проблемой.

«Мне не нравится это. Мне не нравится, когда такое происходит. Это может быть большой проблемой»,— сказал господин Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме. Он заявил, что даст более подробный комментарий, когда ему предоставят доклад о произошедшем.

Как утверждают власти Эстонии, накануне утром российские истребители МиГ-31 нарушили границы и «вторглись в воздушное пространство» страны. НАТО «перехватило самолеты», заявил представитель альянса Элисон Харт. Эстония намерена задействовать четвертую статью устава Североатлантического альянса о консультации с союзниками. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала произошедшее «чрезвычайно опасной провокацией» и попыткой «испытать решимость Запада». Власти России никаких комментариев пока не давали.