Основной удар БПЛА ВСУ в Самаре пришелся на КНПЗ: четыре человека погибли

Четыре человека, погибшие при атаке БПЛА ВСУ на Самарскую область, могли быть сотрудниками Куйбышевского НПЗ. Один пострадавший при налете беспилотников, предположительно, также является работником этого предприятия. Об этом сообщил собеседник «Ъ-Волга» в оперштабе при областном правительстве.

15 беспилотников атаковали Самарскую область ночью в пятницу и утром в субботу. Основной удар БПЛА на Самарскую область пришелся на Куйбышевский НПЗ — один из трех нефтеперерабатывающих заводов, работающих в регионе: два других находятся в Новокуйбышевске и Сызрани. Ранее они также подвергались атакам беспилотников.

Георгий Портнов