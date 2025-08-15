Хроника атак БПЛА ВСУ на Самарскую область

Атака беспилотников на Самарскую область, произошедшая утром 15 августа, стала, по данным официальных источников, самой массовой в истории региона. По сообщению губернатора Вячеслава Федорищева, 13 летательных аппаратов сбиты ПВО. «Ъ-Волга» восстановил хронологию нападений БПЛА на промышленные предприятия области.

13 марта, 2024 года региональные власти сообщили, что в Самарской области усилили защиту нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников. К такому решению привели нападения БПЛА на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛ и Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

16 марта 2024 года беспилотник атаковал Сызранский НПЗ. Также была попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил, что в результате атаки на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительной информации, пострадавших нет. Попытку атаки на НПЗ в Новокуйбышевске пресекли, пострадавших нет.

23 марта 2024 года атакованы Новокуйбышевский и Куйбышевский НПЗ. Атака закончилась безрезультатно.

25 марта 2024 года на территории Новокуйбышевска обнаружен ранее перехваченный и принудительно посаженный БПЛА. К месту его обнаружения прибыли спецслужбы, которые провели обследование беспилотника. Боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили.

20 ноября 2024 года шесть беспилотников ВСК атаковали предприятия топливно-энергетического комплекса губернии. Все они были уничтожены. Ущерба предприятия не получили.

В тот же день в Самарской области в соцсетях появились фейковые объявления об эвакуации жителей в пункты временного размещения. В этих сообщениях гражданам предлагается срочно зайти в интернет и перейти по ссылке или по QR-коду. «Не переходите по ссылкам. Информация является ложной. Это провокация. Враг не дремлет. Сохраняйте спокойствие и будьте бдительны. Всю достоверную информацию можно получить в официальных источниках», — заявили в правительстве региона.

19 февраля этого года беспилотники ВСУ атаковали Сызранский НПЗ. Атака закончилась безрезультатно.

04 марта Сызранский НПЗ атаковали несколько беспилотников ВСУ. Все они были сбиты.

10 марта над территорией Самарской области было перехвачено и уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

22 марта украинский БПЛА предпринял попытку атаки на одно из промышленных предприятий Чапаевска. Беспилотник был ликвидирован. О каком предприятии речь, не уточняется.

05 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ, атаковавших предприятие в Чапаевске. Об этом сообщило Министерство обороны. Предприятие получило незначительные повреждения.

5 мая силы ПВО перехватили и сбили над территорией Самарской области два беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны.

В ночь с 13 на 14 июня была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. О повреждениях и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы.

25 июня дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Самарской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

3 июля в небе над Самарской областью силы ПВО сбили два БПЛА. О первом беспилотнике сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. О втором говорится в сводке Минобороны РФ.

3 июля над территорией Тольятти был подавлен системой РЭБ беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих. Над Тольятти БПЛА до сегодняшнего дня не летали.

04 июля в Самарской области сбит еще один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Это один из шести дронов, уничтоженных российскими ПВО.

22 июля над Самарской областью сбиты три беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

2 августа губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске». Был ограничен доступ к мобильному интернету. В аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Погиб один человек.

11 августа губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что силы ПВО сбили над регионом два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.