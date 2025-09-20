Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, в том числе разрабатывавшим комплексы «Сапсан». Эти предприятия также занимались производством ударных и разведывательных БПЛА, роботизированной техники и боеприпасов.

Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования», следует из ежедневной сводки Минобороны России. По его данным, цели удара достигнуты, и «назначенные объекты поражены». Кроме того, нанесены удары по складу боеприпасов и местам запуска дронов.

С начала сентября российское министерство уже несколько раз сообщало о массированных ударах по территории Украины. 7 сентября Минобороны отчиталось, что вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам ВПК и транспортной инфраструктуры Украины, 10 сентября — об ударе по Львовскому бронетанковому заводу, 14 сентября — по центрам подготовки операторов беспилотных систем ВСУ.