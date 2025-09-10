Минобороны сообщило об ударе по Львовскому бронетанковому заводу

При массированном ударе российской армии по промышленным объектам ВСУ одной из целей был Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод «ЛДАРЗ». Об этом заявили в Минобороны РФ.

Согласно заявлению, удар по объектам в нескольких областях Украины был нанесен ночью «высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования», также применялись беспилотники. На предприятиях производили и ремонтировали военную технику и БПЛА, заявили в ведомстве. Во Львове удар был нанесен по цехам заводов «на южной и юго-западной окраинах города».

«Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны РФ.