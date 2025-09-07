Минобороны России рассказало о массированном ударе по территории Украины

ВС РФ нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом заявила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

В сообщении сказано, что российские войска ударили по местам сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, по складам и аэродромам. Также в сводке сказано, что поражены две РЛС и пункты дислокации ВСУ в 149 районах.

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.