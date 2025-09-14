ВС России нанесли удары по центрам подготовки операторов беспилотных систем ВСУ

Воздушно-космические силы и артиллерийские подразделения России нанесли массированные удары по центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, объекты военной инфраструктуры Украины были поражены в 142 районах.

Российские войска задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию для нанесения ударов. Кроме того, противовоздушная оборона РФ сбила четыре управляемые авиационные бомбы, один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 361 ударный беспилотник самолетного типа.