Китай призвал США обеспечить справедливые условия ведения бизнеса для TikTok

Министерство торговли Китая рассчитывает, что США «обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду» для продолжения работы китайских компаний в США, в том числе TikTok. В министерстве уточнили, что «позиция Китая в отношении TikTok ясна».

«Китай также поддерживает переговоры, проводимые по рыночным правилам, для достижения решений, соответствующих китайскому законодательству и сбалансированным интересам»,— сказано в заявлении ведомства (цитата по Reuters).

16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти заключили сделку по TikTok. Условия сделки неизвестны. В тот же день господин Трамп продлил отсрочку блокировки соцсети на месяц. В США TikTok грозит блокировка в случае отказа ByteDance продать американское подразделение. The Wall Street Journal писала, что покупателем может выступить консорциум инвесторов, включающий Oracle.

