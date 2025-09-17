WSJ: американское подразделение TikTok могут продать консорциуму инвесторов

Американское подразделение соцсети TikTok могут продать консорциуму инвесторов. В него войдут Oracle Corp., Silver Lake и Andreessen Horowitz, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, представители США и Китая обсудили соглашение на этой неделе в Мадриде. Предполагается, что американское подразделение выделят в самостоятельную компанию, которая будет управлять TikTok. Американские инвесторы будут владеть примерно 80% акций, а китайские акционеры — остальной частью. В совете директоров этой новой компании «будут преобладать американцы», а одного из членов назначит правительство США.

Как уточнили собеседники WSJ, пользователей TikTok в США попросят перейти на новое приложение, которое соцсеть уже разработала и тестирует. Инженеры TikTok «воссоздадут набор алгоритмов рекомендации контента» при помощи технологии, лицензированной у материнской компании TikTok ByteDance. В рамках соглашения Oracle будет обрабатывать пользовательские данные на своих объектах в Техасе. Окончательные детали сделки пока прорабатывают, и ее условия могут измениться, отметила газета.

16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти заключили сделку по соцсети TikTok с китайской стороной. Условия сделки официально не раскрываются. В США TikTok грозит блокировка в случае отказа ByteDance продать американское подразделение. В тот же день господин Трамп продлил отсрочку блокировки соцсети до 16 декабря.