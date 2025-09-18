Америка и Китай покажут первые лица

Президент США Дональд Трамп проведет 19 сентября телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого он намерен завершить переговоры о продаже американским инвесторам китайской социальной сети TikTok. Сделка по TikTok, предусматривающая создание новой компании стоимостью $50 млрд, призвана стать примером решения спорных вопросов и может послужить отправной точкой нормализации отношений США и Китая. Следующим этапом, как сообщают китайские СМИ, могут стать государственный визит президента Трампа в КНР в конце нынешнего года и ответный визит Си Цзиньпина в США в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (ноябрь 2017 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (ноябрь 2017 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Свой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который должен состояться 19 сентября, Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social и во время общения с журналистами в Белом доме, находясь в приподнятом настроении от одной мысли о скором общении с китайским лидером.

«Важная встреча по торговле в Европе между США и Китаем прошла очень хорошо! Также были достигнуты договоренности относительно определенной компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти. Они будут очень рады! Я буду говорить с председателем Си в пятницу. Отношения по-прежнему очень прочные»,— написал Трамп в соцсети Truth Social после завершения американо-китайских торговых переговоров, которые прошли 14–15 сентября в Мадриде.

Американскую сторону на этих переговорах представляли министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, китайскую делегацию возглавлял заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн.

По итогам встречи в Мадриде Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Пекин достигли рамочного соглашения по сделке о продаже американским инвесторам китайской сети TikTok, и теперь лидеры двух стран согласуют последние детали в ближайшую пятницу.

Информацию о прогрессе на переговорах по TikTok в Мадриде подтвердило Министерство коммерции КНР, в заявлении которого отмечается, что стороны провели «откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями» и достигли «базового консенсуса по решению вопросов, связанных с TikTok», путем сотрудничества и снижения инвестиционных барьеров.

«Суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и сотрудничестве, приносящих пользу обеим сторонам. У Китая и Соединенных Штатов есть широкие возможности для сотрудничества, обширные общие интересы. Сотрудничество приносит им обоюдную пользу, а конфронтация причиняет ущерб»,— заявил после встречи в Мадриде заместитель главы китайского правительства Хэ Лифэн.

Вопрос о TikTok — той самой неназванной, но упомянутой Трампом в соцсети Truth Social компании, которую «так любят молодые американцы», был задан президенту США в ходе его общения с журналистами в Белом доме. Репортеров интересовало, есть ли еще нерешенные вопросы, и сохранит ли Китай долю в компании после того, как она перейдет под контроль американского бизнеса. «Мы этого еще не решили, но мне видится, что в пятницу я поговорю об этом с председателем Си»,— заявил Трамп.

Предыдущая администрация президента Байдена утвердила закон, обязывающий продать или прекратить деятельность TikTok на территории США до 19 января текущего года. Сразу после вступления в должность 20 января одним из своих первых указов президент Трамп отсрочил блокировку этой платформы в США и затем продлевал эту отсрочку.

По информации газеты The New York Times, сделка по TikTok предусматривает создание в США новой компании стоимостью до $50 млрд для обслуживания 172 млн американских пользователей.

«Основными владельцами станут миллиардер Джефф Ясс из Susquehanna International и Билл Форд из General Atlantic Partners»,— сообщает издание.

Дополнительные подробности раскрыл в интервью телеканалу Fox Business представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. По его словам, сделка по TikTok будет предусматривать пункт, согласно которому данные американских пользователей не будут направляться в КНР.

Как следует из разъяснений Грира, переговоры по TikTok были сфокусированы на том, чтобы учесть опасения Китая и при этом позаботиться о приоритетах США в сфере национальной безопасности. «Именно этого мы и достигли»,— подытожил он.

После завершения сделки по TikTok и телефонного разговора Дональда Трамп и Си Цзиньпина следующим тестом на готовность Вашингтона и Пекина перейти к деэскалации торгово-экономических отношений станет окончательное решение по вопросу о повышенных американских пошлинах на продукцию из КНР, которые должны быть введены 10 ноября.

Как заявил телеканалу CNBC глава Минфина США Скотт Бессент, сторонам «нужно встретиться снова до 10 ноября». По его словам, американо-китайские консультации «становятся все более продуктивными» и проходят в «атмосфере взаимного уважения». При этом, хотя у Китая «длинный список требований» по вопросам американо-китайской торговли, администрация США уверена, что договоренности о новом торговом соглашении с Пекином, устраивающие обе стороны, достижимы.

Китайская сторона пока официально не подтвердила достигнутую договоренность о разговоре лидеров двух стран 19 сентября, однако представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос о возможности такой беседы, заметил, что «дипломатия глав государств играет исключительно стратегическую руководящую роль в китайско-американских отношениях».

Как сообщает со ссылкой на источники газета South China Morning Post, предстоящие американо-китайские контакты могут стать прелюдией к государственному визиту президента Трампа в Китай в конце октября—начале ноября.

По словам собеседника издания, власти Китая в начале сентября направили президенту Трампу приглашение посетить страну в нынешнем году. Это означает, что подготовка к поездке находится на завершающей стадии.

«Официальное приглашение — как выстрел стартового пистолета в забеге на 100 м, финал которого уже виден»,— отметил источник издания. По его данным, поездка президента Трампа в Китай, вероятно, состоится во время саммита АТЭС, который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

«Есть ряд мелких нерешенных вопросов. Но основные проблемы уже урегулированы. Ситуация начинает проясняться. Одним из результатов переговоров может стать новая сделка по закупке американских товаров»,— отмечает South China Morning Post, добавляя, что сделка по самолетам Boeing «с высокой долей вероятности» находится в списке требований Трампа.

США настаивают на покупке Китаем 500 лайнеров производства этой компании. Помимо посещения Пекина, китайская сторона предложила Трампу проехать по высокоскоростной железной дороге до другого города Китая, которым, скорее всего, станет Шанхай.

Как отмечает издание, в случае проведения в нынешнем году саммита в Пекине в следующем году председатель КНР Си Цзиньпин может посетить с ответным визитом США.

Сергей Строкань