В Самарской области объявлен отбой угрозы БПЛА

Отбой угрозы атаки беспилотной авиации объявили в Самарской области. Предупреждение поступило после того, как регион ночью и утром в субботу атаковали 15 БПЛА.

Все беспилотники были сбиты. Власти ситуацию не комментируют.

Аэропорт Курумоч на три часа приостанавливал работу. Четыре самолета, летевшие в Самару, отправились на запасные аэродромы. В Курумоче отменены и задержаны 11 рейсов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

