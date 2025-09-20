Bloomberg: США хотят включить закупку Индией нефти РФ в переговоры о пошлинах

США намерены включить закупки Индией российской нефти в переговоры по поводу торгового соглашения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, делегация США во главе с помощником торгового представителя Бренданом Линчем подняла этот вопрос 16 сентября на встрече с представителями Индии, прошедшей в Нью-Дели.

Bloomberg отмечает, что требование США необычно, поскольку отношения с третьими странами «редко являются предметом двусторонних торговых переговоров». Офис торгового представителя США отказался от комментариев. Министерство торговли и промышленности Индии никак не прокомментировало информацию агентства.

Financial Times сообщала, что администрация США хочет добиться от стран G7 введения высоких пошлин на товары из Китая и Индии в ответ на закупки ими российской нефти. Президент США Дональд Трамп обещал ввести «серьезные санкции» против России, если европейские страны перестанут покупать российскую нефть и газ. По данным Bloomberg, Индия продолжит закупать российскую нефть в ноябре и декабре.

