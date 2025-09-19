Bloomberg: Индия продолжит закупать российскую нефть в ноябре и декабре

Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают активно закупать российскую нефть и планируют делать это также в ноябре и декабре. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Масштабные закупки российской нефти продолжаются в то самое время, когда власти Индии ведут переговоры с США о новом торговом соглашении. Одним из его условий, выдвинутых Вашингтоном, является отказ Индии от покупки российской нефти.

Как отмечает Bloomberg, поставки нефти из России в Индию последнее время сократились до самого низкого уровня за почти два года — около 1 млн баррелей в день. Это связано с тем, что в начале августа индийские НПЗ временно приостанавливали такие закупки, кроме того, на объемы повлияли удары украинских БПЛА по российским объектам.

Однако, как сообщают источники, в ближайшие месяцы эти поставки, скорее всего, вырастут, что в числе прочего связано с ослаблением давления на Индию со стороны США. Источники отмечают, что в ходе переговоров двух стран ситуация может измениться, однако пока индийские власти не требуют от НПЗ отказаться от российской нефти.

Яна Рождественская