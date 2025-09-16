США и Индия еще поторгуются

Представители США и Индии возобновили работу над новым торговым соглашением, прерванную в связи с введением в отношении Индии дополнительных американских пошлин в размере 25% за ее закупки российских энергоносителей. Торг Вашингтона и Дели будет жестким: демонстрируя готовность не допустить торговой войны между двумя ведущими мировыми экономиками, обе стороны по-прежнему не намерены идти на серьезные уступки. Как заявил министр торговли США Говард Латник, спорные вопросы между Вашингтоном и Дели можно урегулировать, если Индия откажется от российской нефти.

О возобновлении торговых переговоров между Вашингтоном и Дели, прерванных после того, как 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с ее закупками российской нефти и нефтепродуктов, сообщило агентство Press Trust of India.

В однодневных консультациях в индийской столице во вторник, 16 сентября, приняли участие замминистра торговли и промышленности Индии, главный переговорщик с американской стороной Раджеш Агарвал и прибывший в Дели помощник торгового представителя США в Южной и Центральной Азии Брендэн Линч. Как пояснил Раджеш Агарвал, прошедшие консультации нельзя считать шестым раундом официальных американо-индийских торговых переговоров — целью встречи во вторник стало предварительное «обсуждение путей устранения разногласий для достижения соглашения между Индией и США».

Как ожидается, после консультаций в Дели главный индийский переговорщик Раджеш Агарвал уже в конце этой недели может отправиться для продолжения переговоров в Вашингтон.

В связи с этим газета The Times of India, ссылаясь на источник в индийских правительственных кругах, отмечает, что «возможность прогресса на переговорах остается ограниченной из-за неблагоприятной обстановки, созданной требованиями президента Трампа к Индии отказаться от закупок российской нефти». «Правительство во главе с премьер-министром Моди по-прежнему добивается взаимовыгодного торгового соглашения с США, настаивая на снижении американских тарифов для индийской сельскохозяйственной и молочной продукции, что отвечает интересам местных фермеров, а также на свободном выборе Индии поставщиков сырья, особенно сырой нефти»,— заявил высокопоставленный собеседник The Times of India.

Отвергая требование Вашингтона об отказе от российских углеводородов, Индия в то же время может пойти на компромисс по вопросу закупок американской генетически модифицированной кукурузы, на которых настаивает Дональд Трамп.

Кризис в американо-индийских отношениях — самый острый за 11-летний период правления Нарендры Моди — оказался неожиданностью для обеих сторон, учитывая те большие надежды, которые изначально возлагали в индийской столице на новую администрацию США. В феврале, вскоре после вступления Дональда Трампа в должность 47-го президента США, премьер-министр Моди посетил Вашингтон с визитом, в ходе которого стороны договорились начать переговоры по полномасштабному торговому соглашению и удвоить объем двусторонней торговли, доведя его до $500 млрд к 2030 году. «Исторический документ» планировалось подписать этой осенью, в связи с чем индийская делегация несколько раз посещала США для переговоров.

Однако ситуация резко изменилась после того, как президент Трамп 6 августа подписал вызвавший громкий скандал указ «Противодействие угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Российской Федерации», введя 25-процентные пошлины на импорт из Индии.

После этого общий объем американских пошлин для этой страны составил 50%. Индийская сторона назвала эти меры неприемлемыми, и поездка делегации США в Дели для проведения шестого раунда торговых переговоров, намеченная на 25 августа, была отменена.

Обосновывая свое решение, в интервью телеканалу Fox News, которое он дал 12 сентября, президент Трамп назвал его «нелегким», но сразу дал понять, что у него якобы не было другого выбора. «Индия была их (России.— “Ъ”) крупнейшим клиентом. Я ввел 50-процентные пошлины в отношении Индии, потому что они покупают нефть у России. Это нелегкое решение. Это серьезный шаг, который вызывает разногласия с Индией, и помните, что это (конфликт на Украине.— “Ъ”) проблема Европы гораздо больше, чем наша проблема»,— подчеркнул Трамп. Ранее на прошлой неделе президент США сообщил о намерении в ближайшие недели провести разговор с Нарендрой Моди.

Как пишет газета The Economic Times, на решение Трампа возобновить торговые переговоры с Дели могла повлиять дружеская встреча премьера Моди с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине на полях недавнего саммита ШОС.

Между тем карательные меры против Индии больно ударили по ее экономике. Как сообщило 15 сентября агентство Reuters со ссылкой на данные индийского правительства, ее экспорт в августе снизился до $35,10 млрд с $37,24 млрд. В прошлом месяце индийские экспортные поставки в США упали до $6,86 млрд с $8,01 млрд в июле.

В связи с этим The Economic Times отмечает, что динамика торговли Индии продолжает оставаться под давлением «тупиковой ситуации» в торговых переговорах с США. Это отрицательно сказывается на поставках на американский рынок, которые составляют 20% индийского товарного экспорта.

Анонсируя на прошлой неделе возобновление торговых переговоров с США, премьер Моди выразил уверенность в их успехе. «Индия и США — близкие друзья. Я уверен, что наши торговые переговоры откроют путь к раскрытию безграничного потенциала индийско-американского партнерства. Наши команды работают над скорейшим завершением переговоров»,— написал Моди на своей странице в соцсети Х. «Я с нетерпением ожидаю разговора с президентом Трампом. Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить процветающее будущее наших народов»,— добавил индийский премьер.

В связи с этим The Economic Times отмечает, что «пока неясно, предложат ли США на переговорах какое-либо снижение пошлин». Отказываться от требования к Индии свернуть закупки российской нефти Вашингтон пока не намерен. Как заявил 11 сентября в интервью телеканалу CNBC министр торговли США Говард Латник, спорные вопросы между США и Индией удастся урегулировать, «если Индия прекратит закупки российской нефти». Однако министр финансов Индии Нирмала Ситхараман тут же заверила, что ее страна продолжит покупать российскую нефть, что отвечает потребностям ее экономики.

Сергей Строкань