Гриль накрылся дождем

Розничные продажи мяса для шашлыка в России в период высокого летнего сезона сократились на 11,3% год к году. Число покупок сопутствующих товаров снизилось на 2–15%. Причинами послужили относительно холодное лето и рационализация потребления: стремясь меньше тратить на продукты питания, граждане делают выбор в пользу сырого мяса, а не маринованного.

В мае—августе 2025 года розничные продажи мяса для шашлыка в натуральном выражении снизились на 11,3%, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». В денежном выражении за аналогичный период спрос сократился на 7,4%. Спад в период высокого сезона оказался более выраженным, чем на длительном временном отрезке. За январь—август продажи мяса для шашлыка в России в натуральном выражении сократились на 4,4% год к году, в денежном — на 1,3%, отмечают в «Нильсен».

Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) в июне—августе 2025 года отметили сокращение продаж шашлыка на 5% год к году, шампуров и угля — на 6%, розжига — на 2%, мангалов — сразу на 15%. Стоимость всех позиций при этом выросла. В среднем шашлычный набор этим летом обходился в 3,4 тыс. руб., на 10% больше год к году.

Ключевой фактор падения продаж шашлыка в этом году — холодное лето, констатирует директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев.

На погодный фактор указывают и в группе «Черкизово», говоря об ограниченном спросе на мясо в июне—августе. Спрос просел как в готовых продуктах шашлычной группы, так и в свинине, традиционно востребованной в гриль-сезоне, уточняют в компании.

Шашлык — розничная категория, подверженная выраженной сезонности. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов вспоминает, что еще в мае, в преддверии высокого сезона, ритейлеры фиксировали двузначные, а отдельные сети — и двукратные темпы роста продаж мангалов и грилей. Тренд, вероятно, объяснялся теплой погодой, установившейся в этом году в конце апреля. Но жара было недолгой. Шашлык и смежные продукты не единственная товарная категория, чьи продажи скорректировала погода. Падение спроса ранее также прослеживалось в сегменте мороженого и прохладительных напитков (см. “Ъ” от 1 августа).

Снижение интереса к шашлыкам наблюдается несмотря на общий рост спроса на сырое мясо. Продажи в категории в натуральном выражении, по данным «Нильсен», в январе—июле выросли на 5% год к году, в денежном — на 11%. В «Пятерочке» (входит в X5) в апреле—августе было реализовано почти 250 тыс. тонн птицы и 100 тыс. тонн красного мяса. Год к году эти значения выросли на 4% и 15% соответственно. В сети Metro говорят, что продажи птицы и красного мяса в июне—августе выросли на 5% год к году.

Константин Корнеев не исключает, что часть потребителей могла приобретать для жарки на воздухе сырое мясо, а не замаринованный шашлык.

Тенденция может быть связана со стремлением рационализировать расходы, отказавшись от избыточных трат. В AD Libitum также говорят о постепенном смещении спроса в пользу продуктов с наиболее низкой добавленной стоимостью. По данным «Сбериндекса», реальные потребительские расходы граждан в период 8—14 сентября сократились на 0,5% год к году. Недельные темпы роста продовольственных расходов в номинальном выражении снизились с 6,2% до 4,2%. Стремление граждан оптимизировать траты на продовольствие прослеживается с начала года (см. “Ъ” от 23 мая).

Курица и свинина — два наиболее востребованных вида мяса в России. По данным «Нильсен», в структуре денежных продаж сырого мяса за период с июля 2024 по июнь 2025 года они заняли 55,4% и 22,4% соответственно. Для сравнения, доля говядины составила всего 9%. По данным еженедельного мониторинга исследовательской компании NTech, 15—21 сентября оптовая цена свиной полутуши увеличилась на 15% год к году, до 230 руб. за 1 кг., тушка бройлера подорожала на 34% год к году, до 190 руб. за 1 кг.

Владимир Комаров