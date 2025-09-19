В Башкирии выявили два нарушения запрета на съемку атаки БПЛА

В Башкирии выявлены два случая нарушения запрета на распространение сведений об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в Telegram-канале администрации Салавата.

В отношение нарушителей, сообщают местные власти, проведены беседы и «процессуальные действия», а также «собраны административные материалы».

Как сообщал «Ъ-Уфа», 15 сентября глава Башкирии Радий Хабиров ввел запрет на распространение информации об ударах БПЛА, в том числе публикацию фото и видео в соцстеях и мессенджерах. С 13 сентября объекты в Башкирии дважды становились объектами для атак дронов — в прошлую субботу два БПЛА были сбиты над заводом «Башнефти» в Уфе, а вчера столько же беспилотников нанесли удар по площадке «Газпром нефтехим Салавата».

Идэль Гумеров