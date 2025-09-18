Радий Хабиров: БПЛА атаковали «Газпром нефтехим Салават»

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своем Telegram-канале о том, что два беспилотника самолетного типа совершили «террористическую атаку на «Газпром нефтехим Салават».

По словам господина Хабирова, погибших и пострадавших нет.

«Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте. Чуть позже сообщу подробности»,— написал глава республики.

«Газпром нефтехим Салават» не впервые становится мишенью для БПЛА. В мае прошлого года предприятие уже подвергалось атаке с воздуха.

На прошлой неделе два дрона были сбиты над предприятием «Башнефти» в Уфе.

Несколько дней назад Радий Хабиров подписал указ о запрете распространять в интернете, СМИ, мессенджерах и соцсетях информацию об атаках беспилотников и последствиях их применения. Запрет не касается сообщений официальных лиц и органов власти.

Олег Вахитов